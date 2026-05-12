У квітні зменшилася кількість банків та учасників небанківського фінансового ринку — НБУ

20:04, 12 травня 2026
У квітні відбулися зміни на фінансовому ринку України.
Національний банк України повідомив, що у квітні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася на 10 установ – до 749. Кількість банків зменшилася на один – 59.

Станом на 1 травня на ринку небанківських фінансових послуг працювало:

395 фінансових компаній (було 399);

47 страховиків non-life (без змін), 10 life-страховиків (без змін), один страховик зі спеціальним статусом;

97 ломбардів (було 100);

79 кредитних спілок (було 81);

один лізингодавець (без змін);

47 страхових брокерів (без змін);

72 колекторських компанії (було 73).

Кількість банківських груп (15) та небанківських фінансових груп  (39) не змінилася.

На платіжному ринку діє 12 платіжних систем (було 13), створених резидентами, ураховуючи державні (без змін), та 10 міжнародних (без змін).

Водночас кількість надавачів фінансових платіжних послуг не змінилася. На ринку працюють:

▪️ 16 платіжних установ;

▪️ 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг;

▪️ один банк ‒ емітент електронних грошей;

▪️ один оператор поштового зв’язку.

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 95 комерційних агентів (було 69), 32 технологічних оператори платіжних послуг (без змін) та чотири надавачі нефінансових платіжних послуг.

