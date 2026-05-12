Налоговая служба предупредила бизнес, в каких случаях электронный документооборот блокируется автоматически

В ГНС напомнили об основаниях для прекращения электронного взаимодействия через «Электронный кабинет».

ГНС в Киевской области напомнила налогоплательщикам о порядке работы электронного документооборота с контролирующими органами и объяснила, в каких случаях электронное взаимодействие автоматически прекращается.

В ведомстве отметили, что электронный документооборот между налогоплательщиками и налоговыми органами регулируется Налоговым кодексом Украины и законами в сфере электронных документов и электронной идентификации.

Налогоплательщик присоединяется к системе электронного документооборота после отправки первого электронного документа в установленном формате через Электронный кабинет.

Руководитель предприятия самостоятельно определяет перечень уполномоченных лиц, имеющих право подписывать электронные документы, отправлять их в налоговые органы и получать официальную корреспонденцию.

В налоговой также пояснили, что электронный документооборот автоматически прекращается в ряде случаев. Среди них — истечение срока действия или отмена сертификата электронной подписи руководителя, внесение изменений в отношении руководителя в Единый государственный реестр, прекращение деятельности юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица.

Кроме того, электронное взаимодействие прекращается в случае смерти руководителя, если это подтверждено соответствующими регистрационными данными.

В ведомстве подчеркнули, что электронный документооборот обеспечивает оперативное и безопасное взаимодействие с налоговыми органами и автоматически учитывает изменения в статусе налогоплательщика.

