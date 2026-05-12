  1. В Україні

Податкова попередила бізнес, у яких випадках електронний документообіг блокується автоматично

21:16, 12 травня 2026
У ДПС нагадали про підстави припинення електронної взаємодії через Електронний кабінет.
ДПС у Київській області нагадала платникам податків про порядок роботи електронного документообігу з контролюючими органами та пояснила, у яких випадках електронна взаємодія автоматично припиняється.

У відомстві зазначили, що електронний документообіг між платниками податків і податковими органами регулюється Податковим кодексом України та законами у сфері електронних документів і електронної ідентифікації.

Платник податків приєднується до системи електронного документообігу після надсилання першого електронного документа у встановленому форматі через Електронний кабінет.

Керівник підприємства самостійно визначає перелік уповноважених осіб, які мають право підписувати електронні документи, надсилати їх до податкових органів та отримувати офіційну кореспонденцію.

У податковій також пояснили, що електронний документообіг автоматично припиняється у низці випадків. Серед них — завершення строку дії або скасування сертифіката електронного підпису керівника, внесення змін щодо керівника до Єдиного державного реєстру, припинення діяльності юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи.

Крім того, електронна взаємодія припиняється у разі смерті керівника, якщо це підтверджено відповідними реєстраційними даними.

У відомстві наголосили, що електронний документообіг забезпечує оперативну та безпечну взаємодію з податковими органами та автоматично враховує зміни у статусі платника податків.

Стрічка новин

