Возвращение на госслужбу после 65 лет: что будет с пенсией и как оформить трудоустройство

После возвращения на госслужбу части пенсионеров могут временно остановить выплату спецпенсии.

В Украине во время военного положения временно изменили правила относительно предельного возраста пребывания на государственной службе и службе в органах местного самоуправления. Соответствующие изменения предусматривает Закон №4782-ІХ.

Документ открыл возможность для части бывших госслужащих вернуться к работе после выхода на пенсию. Вместе с тем порядок такого возвращения имеет ряд особенностей, в частности в вопросе выплаты специальной пенсии.

Что изменил Закон №4782-ІХ

Ранее предельный возраст пребывания на государственной службе составлял 65 лет. После его достижения лицо должно было прекратить службу.

После вступления в силу Закона №4782-ІХ этот возраст временно повысили — на период военного положения и в течение двух лет после его прекращения или отмены.

Закон позволяет:

находиться на службе до 70 лет;

в отдельных случаях — до 75 лет по решению уполномоченного органа или должностного лица.

При этом закон не предусматривает автоматического возвращения на службу всех пенсионеров. Он лишь дает возможность повторного назначения или продолжения службы при наличии кадровой потребности и соответствующего решения руководства.

Кто может вернуться на службу

Воспользоваться изменениями могут лица, которые:

ранее работали государственными служащими;

уволились после достижения 65-летнего возраста;

оформили пенсию;

имеют намерение вернуться на государственную службу или службу в органах местного самоуправления.

Сам факт получения пенсии не является препятствием для нового назначения.

Как происходит возвращение на госслужбу

Как разъяснила Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета, возвращение не является автоматическим восстановлением в должности. Фактически речь идет о новом трудоустройстве.

Для этого необходимо:

убедиться, что возраст соответствует новым правилам;

найти вакантную должность;

подать документы в кадровую службу;

получить решение субъекта назначения.

Обычно нужно предоставить:

заявление;

документы об образовании и квалификации;

подтверждение стажа;

паспорт;

РНОКПП;

трудовую книжку или данные из реестра.

Окончательное решение принимает руководитель или орган, уполномоченный назначать на должность. При рассмотрении учитывают кадровую потребность, профессиональный опыт кандидата и возможность назначения с учетом возрастных ограничений.

Будут ли выплачивать пенсию после возвращения на службу

Порядок выплаты зависит от вида пенсии.

Если пенсия обычная

Если лицо получает обычную пенсию по возрасту, назначенную в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», оно может:

одновременно работать;

получать заработную плату;

продолжать получать пенсию.

Возвращение на госслужбу не является основанием для прекращения такой пенсии.

Если пенсия специальная

Другая ситуация касается специальной пенсии государственного служащего.

В случае повторного назначения на государственную службу выплата такой пенсии, как правило, приостанавливается на весь период пребывания в должности.

Это связано с тем, что специальная пенсия назначается лицам, которые завершили службу и не занимают соответствующую должность.

Почему важно уведомить Пенсионный фонд

После повторного трудоустройства необходимо сразу уведомить Пенсионный фонд Украины.

Если этого не сделать, может возникнуть переплата пенсии. После проверки ПФУ имеет право требовать возврата излишне выплаченных средств.

После назначения на должность рекомендуется подать:

заявление в ПФУ;

копию приказа о назначении;

при необходимости — справку с места работы.

После увольнения со службы для восстановления спецпенсии нужно повторно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить приказ об увольнении.

Можно ли перейти со спецпенсии на обычную

В некоторых случаях госслужащий может добровольно перейти со специальной пенсии на обычную пенсию по возрасту.

Тогда лицо сможет:

работать на госслужбе;

одновременно получать пенсию и зарплату.

Однако юристы советуют предварительно получить в ПФУ расчет, поскольку специальная пенсия часто выше обычной, и такой переход может быть финансово невыгодным.

Что стоит учитывать

Специалисты советуют перед возвращением на службу:

уточнить вид назначенной пенсии;

получить консультацию и расчеты в ПФУ;

официально сообщать о трудоустройстве;

работать исключительно в рамках законодательства.

Закон №4782-ІХ лишь расширил возможность пребывания на государственной службе после 65 лет, но не гарантирует автоматического назначения или возвращения на предыдущую должность.

Назначение возможно только при наличии вакансии и решения субъекта назначения, а вопрос выплаты пенсии зависит от ее вида и своевременного уведомления Пенсионного фонда о трудоустройстве.

