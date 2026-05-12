Повернення на держслужбу після 65 років: що буде з пенсією та як оформити працевлаштування

Після повернення на держслужбу частині пенсіонерів можуть тимчасово зупинити виплату спецпенсії.

В Україні під час воєнного стану тимчасово змінили правила щодо граничного віку перебування на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування. Відповідні зміни передбачає Закон №4782-ІХ.

Документ відкрив можливість для частини колишніх держслужбовців повернутися на роботу після виходу на пенсію. Водночас порядок такого повернення має низку особливостей, зокрема щодо виплати спеціальної пенсії.

Що змінив Закон №4782-ІХ

Раніше граничний вік перебування на державній службі становив 65 років. Після його досягнення особа повинна була припинити службу.

Після набрання чинності Законом №4782-ІХ цей вік тимчасово підвищили — на період воєнного стану та протягом двох років після його припинення або скасування.

Закон дозволяє:

перебувати на службі до 70 років;

в окремих випадках — до 75 років за рішенням уповноваженого органу або посадової особи.

При цьому закон не передбачає автоматичного повернення на службу всіх пенсіонерів. Він лише дає можливість повторного призначення або продовження служби за наявності кадрової потреби та відповідного рішення керівництва.

Хто може повернутися на службу

Скористатися змінами можуть особи, які:

раніше працювали державними службовцями;

звільнилися після досягнення 65-річного віку;

оформили пенсію;

мають намір повернутися на державну службу або службу в органах місцевого самоврядування.

Сам факт отримання пенсії не є перешкодою для нового призначення.

Як відбувається повернення на держслужбу

Як роз’яснила Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради, повернення не є автоматичним поновленням на посаді. Фактично йдеться про нове працевлаштування.

Для цього необхідно:

переконатися, що вік відповідає новим правилам;

знайти вакантну посаду;

подати документи до кадрової служби;

отримати рішення суб’єкта призначення.

Зазвичай потрібно надати:

заяву;

документи про освіту та кваліфікацію;

підтвердження стажу;

паспорт;

РНОКПП;

трудову книжку або дані з реєстру.

Остаточне рішення ухвалює керівник або орган, уповноважений призначати на посаду. Під час розгляду враховують кадрову потребу, професійний досвід кандидата та можливість призначення з огляду на вікові обмеження.

Чи виплачуватимуть пенсію після повернення на службу

Порядок виплати залежить від виду пенсії.

Якщо пенсія звичайна

Якщо особа отримує звичайну пенсію за віком, призначену відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», вона може:

одночасно працювати;

отримувати заробітну плату;

продовжувати отримувати пенсію.

Повернення на держслужбу не є підставою для припинення такої пенсії.

Якщо пенсія спеціальна

Інша ситуація стосується спеціальної пенсії державного службовця.

У разі повторного призначення на державну службу виплата такої пенсії, як правило, призупиняється на весь період перебування на посаді.

Це пов’язано з тим, що спеціальна пенсія призначається особам, які завершили службу та не займають відповідної посади.

Чому важливо повідомити Пенсійний фонд

Після повторного працевлаштування необхідно одразу повідомити Пенсійний фонд України.

Якщо цього не зробити, може виникнути переплата пенсії. Після перевірки ПФУ має право вимагати повернення надміру виплачених коштів.

Після призначення на посаду рекомендується подати:

заяву до ПФУ;

копію наказу про призначення;

за потреби — довідку з місця роботи.

Після звільнення зі служби для відновлення спецпенсії потрібно повторно звернутися до Пенсійного фонду та надати наказ про звільнення.

Чи можна перейти зі спецпенсії на звичайну

У деяких випадках держслужбовець може добровільно перейти зі спеціальної пенсії на звичайну пенсію за віком.

Тоді особа зможе:

працювати на держслужбі;

одночасно отримувати пенсію та зарплату.

Однак юристи радять попередньо отримати в ПФУ розрахунок, оскільки спеціальна пенсія часто є вищою за звичайну, і такий перехід може бути фінансово невигідним.

Що варто врахувати

Фахівці радять перед поверненням на службу:

уточнити вид призначеної пенсії;

отримати консультацію та розрахунки в ПФУ;

офіційно повідомляти про працевлаштування;

працювати виключно в межах законодавства.

Закон №4782-ІХ лише розширив можливість перебування на державній службі після 65 років, але не гарантує автоматичного призначення чи повернення на попередню посаду.

Призначення можливе лише за наявності вакансії та рішення суб’єкта призначення, а питання виплати пенсії залежить від її виду та своєчасного повідомлення Пенсійного фонду про працевлаштування.

