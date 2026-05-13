В Киеве требуют обязать маршрутки принимать карты и показывать движение в режиме онлайн

В Киеве зарегистрировали петицию об установке валидаторов в маршрутках и GPS-трекеров для отслеживания движения в режиме реального времени через мобильные приложения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве на сайте городских властей зарегистрировали электронную петицию с призывом обязать частных перевозчиков обеспечить безналичную оплату проезда и внедрить возможность онлайн-отслеживания маршруток. Об этом говорится в тексте обращения.

Требования петиции

Авторы петиции просят Киевсовет обязать частных перевозчиков установить в маршрутках валидаторы для оплаты банковскими картами. В обращении отмечается, что предыдущая аналогичная петиция была поддержана, однако практических изменений после этого не произошло.

Также инициаторы предлагают установить GPS-трекеры на маршрутные транспортные средства, чтобы пассажиры могли отслеживать их движение в режиме реального времени через мобильные приложения. В петиции отмечается, что подобные системы уже внедрены в ряде украинских городов, в частности во Львове, Ивано-Франковске, Одессе и Житомире.

Отдельно авторы обращения утверждают, что из-за отсутствия контроля над частными перевозчиками городской бюджет ежегодно недополучает значительные средства.

Статус рассмотрения

Петиция размещена на официальном портале Киевской городской государственной администрации и будет открыта для подписей ещё 9 дней. По состоянию на 13 мая её поддержали 1312 пользователей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.