У Києві вимагають зобов’язати маршрутки приймати картки та показувати рух онлайн

У Києві зареєстрували петицію про встановлення валідаторів у маршрутках та GPS-трекерів для відстеження руху в реальному часі через мобільні застосунки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві на сайті міської влади зареєстрували електронну петицію із закликом зобов’язати приватних перевізників забезпечити безготівкову оплату проїзду та впровадити можливість онлайн-відстеження маршруток. Про це йдеться в тексті звернення.

Вимоги петиції

Автори петиції просять Київраду зобов’язати приватних перевізників встановити у маршрутках валідатори для оплати банківськими картками. У зверненні наголошується, що попередня аналогічна петиція була підтримана, однак практичних змін після цього не відбулося.

Також ініціатори пропонують встановити GPS-трекери на маршрутні транспортні засоби, щоб пасажири могли відстежувати їхній рух у режимі реального часу через мобільні застосунки. У петиції зазначається, що подібні системи вже впроваджені в низці українських міст, зокрема у Львові, Івано-Франківську, Одесі та Житомирі.

Окремо автори звернення стверджують, що через відсутність контролю над приватними перевізниками міський бюджет щороку недоотримує значні кошти.

Статус розгляду

Петиція розміщена на офіційному порталі Київської міської державної адміністрації та залишатиметься відкритою для підписів ще 9 днів. Станом на 13 травня її підтримали 1312 користувачів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.