В «Дії» сократили до 24 часов срок продления бронирования работников после исправления учетных данных

14:28, 13 мая 2026
Предприятия критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса смогут оперативнее продлевать бронирование работников после уточнения военно-учетных данных.
В «Дії» сообщили об обновлении процедуры бронирования работников. Теперь критически важные для Вооруженных сил Украины предприятия и компании оборонно-промышленного комплекса могут быстрее продлевать бронирование сотрудников, которые уже исправили несоответствия в военном учете.

Что изменилось в процедуре бронирования

Ранее в случаях, когда у работника были неточности в военном учете, его могли временно забронировать на 45 дней для урегулирования статуса. После внесения изменений, если данные уже обновлены и исправлены, работодатель может сразу подать заявление на продление бронирования без необходимости отменять предыдущий статус.

В «Дії» отмечают, что это позволяет сократить административные задержки и обеспечить бесперебойную работу критически важных предприятий.

Как подать заявление через портал «Дія»

Процедура подачи заявления предусматривает следующие шаги:

  • проверить информацию о юридическом лице;
  • в блоке категорий работников выбрать «Работники с нарушением военного учета»;
  • при необходимости указать актуальную категорию после продления бронирования, если их несколько;
  • внести данные работника;
  • проверить заявление и подписать его квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Если заявление подает уполномоченное лицо, его дополнительно должен подтвердить руководитель предприятия или другое лицо, указанное в Едином государственном реестре.

