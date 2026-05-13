В «Дії» сократили до 24 часов срок продления бронирования работников после исправления учетных данных

Предприятия критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса смогут оперативнее продлевать бронирование работников после уточнения военно-учетных данных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В «Дії» сообщили об обновлении процедуры бронирования работников. Теперь критически важные для Вооруженных сил Украины предприятия и компании оборонно-промышленного комплекса могут быстрее продлевать бронирование сотрудников, которые уже исправили несоответствия в военном учете.

Что изменилось в процедуре бронирования

Ранее в случаях, когда у работника были неточности в военном учете, его могли временно забронировать на 45 дней для урегулирования статуса. После внесения изменений, если данные уже обновлены и исправлены, работодатель может сразу подать заявление на продление бронирования без необходимости отменять предыдущий статус.

В «Дії» отмечают, что это позволяет сократить административные задержки и обеспечить бесперебойную работу критически важных предприятий.

Как подать заявление через портал «Дія»

Процедура подачи заявления предусматривает следующие шаги:

проверить информацию о юридическом лице;

в блоке категорий работников выбрать «Работники с нарушением военного учета»;

при необходимости указать актуальную категорию после продления бронирования, если их несколько;

внести данные работника;

проверить заявление и подписать его квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Если заявление подает уполномоченное лицо, его дополнительно должен подтвердить руководитель предприятия или другое лицо, указанное в Едином государственном реестре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.