В «Дії» сократили до 24 часов срок продления бронирования работников после исправления учетных данных
В «Дії» сообщили об обновлении процедуры бронирования работников. Теперь критически важные для Вооруженных сил Украины предприятия и компании оборонно-промышленного комплекса могут быстрее продлевать бронирование сотрудников, которые уже исправили несоответствия в военном учете.
Что изменилось в процедуре бронирования
Ранее в случаях, когда у работника были неточности в военном учете, его могли временно забронировать на 45 дней для урегулирования статуса. После внесения изменений, если данные уже обновлены и исправлены, работодатель может сразу подать заявление на продление бронирования без необходимости отменять предыдущий статус.
В «Дії» отмечают, что это позволяет сократить административные задержки и обеспечить бесперебойную работу критически важных предприятий.
Как подать заявление через портал «Дія»
Процедура подачи заявления предусматривает следующие шаги:
- проверить информацию о юридическом лице;
- в блоке категорий работников выбрать «Работники с нарушением военного учета»;
- при необходимости указать актуальную категорию после продления бронирования, если их несколько;
- внести данные работника;
- проверить заявление и подписать его квалифицированной электронной подписью (КЭП).
Если заявление подает уполномоченное лицо, его дополнительно должен подтвердить руководитель предприятия или другое лицо, указанное в Едином государственном реестре.
