У «Дії» до 24 годин скоротили термін продовження бронювання працівників після виправлення облікових даних

Підприємства критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу зможуть оперативніше продовжувати бронювання працівників після уточнення військово-облікових даних.

У «Дії» повідомили про оновлення процедури бронювання працівників. Тепер критично важливі для Збройних сил України підприємства та компанії оборонно-промислового комплексу можуть швидше продовжувати бронювання співробітників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку.

Що змінилося в процедурі бронювання

Раніше у випадках, коли працівник мав неточності у військовому обліку, його могли тимчасово забронювати на 45 днів для врегулювання статусу. Після внесення змін, якщо дані вже оновлені та виправлені, роботодавець може одразу подати заяву на продовження бронювання без необхідності скасовувати попередній статус.

У «Дії» зазначають, що це дозволяє зменшити адміністративні затримки та забезпечити безперервну роботу критично важливих підприємств.

Як подати заяву через портал «Дія»

Процедура подання заяви передбачає такі кроки:

перевірити інформацію про юридичну особу;

у блоці категорії працівників обрати «Працівники із порушенням військового обліку»;

за потреби вказати актуальну категорію після продовження бронювання, якщо їх кілька;

внести дані працівника;

перевірити заяву та підписати її кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Якщо заяву подає уповноважена особа, її додатково має підтвердити керівник підприємства або інша особа, зазначена в Єдиному державному реєстрі.

