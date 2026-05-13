  1. В Україні

У «Дії» до 24 годин скоротили термін продовження бронювання працівників після виправлення облікових даних

14:28, 13 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Підприємства критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу зможуть оперативніше продовжувати бронювання працівників після уточнення військово-облікових даних.
У «Дії» до 24 годин скоротили термін продовження бронювання працівників після виправлення облікових даних
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У «Дії» повідомили про оновлення процедури бронювання працівників. Тепер критично важливі для Збройних сил України підприємства та компанії оборонно-промислового комплексу можуть швидше продовжувати бронювання співробітників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що змінилося в процедурі бронювання

Раніше у випадках, коли працівник мав неточності у військовому обліку, його могли тимчасово забронювати на 45 днів для врегулювання статусу. Після внесення змін, якщо дані вже оновлені та виправлені, роботодавець може одразу подати заяву на продовження бронювання без необхідності скасовувати попередній статус.

У «Дії» зазначають, що це дозволяє зменшити адміністративні затримки та забезпечити безперервну роботу критично важливих підприємств.

Як подати заяву через портал «Дія»

Процедура подання заяви передбачає такі кроки:

  • перевірити інформацію про юридичну особу;
  • у блоці категорії працівників обрати «Працівники із порушенням військового обліку»;
  • за потреби вказати актуальну категорію після продовження бронювання, якщо їх кілька;
  • внести дані працівника;
  • перевірити заяву та підписати її кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Якщо заяву подає уповноважена особа, її додатково має підтвердити керівник підприємства або інша особа, зазначена в Єдиному державному реєстрі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

оборона Дія бронювання

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Заочне скасування інвалідності за запитом ДБР та СБУ: що вирішують суди після ліквідації МСЕК

Суди почали формувати практику, за якою органи можуть переглядати встановлену інвалідність без особистого огляду людини, якщо для цього є належні процесуальні підстави та достатні медичні матеріали.

ВАКС продовжив розгляд справи судді Тетяни Івлєвої попри неявку потерпілого — експерти вказують на ризики для змагальності

Моніторинг у справі судді Печерського суду вказав на ризики для принципу змагальності.

Від батьківських прав до відповідальності: як новий Цивільний кодекс змінить життя родин

Що таке «осідок» дитини, чому 14-річним дозволять обирати місце проживання самостійно та які зауваження до цих новацій висловили експерти ВРУ.

У Києві група податківців перетворила держсервіси на інструмент нелегального заробітку і підробила тисячі електронних підписів

За вказівкою організатора податківці генерували КЕП на основі паспортних даних громадян, які перебувають у зоні окупації.

Зруйноване житло є, а грошей немає: чому українці роками не отримують компенсацій за майно

Найбільші труднощі виникають під час підтвердження права власності та проведення обстеження майна, оскільки в умовах бойових дій або на окупованих територіях ці процедури часто неможливо реалізувати.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]