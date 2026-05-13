Омбудсмен инициирует создание группы при Минобороны для реформы мобилизации

15:39, 13 мая 2026
Дмитрий Лубинец призвал создать на уровне Минобороны рабочую группу для изменения действующей системы мобилизации. 

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил во время представления ежегодного доклада за 2025 год в парламенте.

По его словам, в офис омбудсмена поступило более 6 тысяч обращений относительно нарушения прав человека во время мобилизационных мероприятий.

«К сожалению, у нас продолжается позорная практика использования балаклав, применения незаконной силы, избиений. Дошло даже до того, что в помещениях ТЦК и СП убивают гражданских граждан», — сказал омбудсмен.

Омбудсмен подчеркнул, что не согласен с утверждениями о невозможности реформирования системы мобилизации в условиях полномасштабной войны.

Он предложил срочно создать рабочую группу на уровне Министерства обороны с участием представителей парламента и офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

«Граждане Украины должны чувствовать свою защищенность в помещениях ТЦК и СП, а не наоборот», — подчеркнул Лубинец.

Кроме того, Дмитрий Лубинец заявил в Верховной Раде, что проблема СОЧ связана с отсутствием четких ротаций на фронте.

