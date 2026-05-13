  1. В Україні

Омбудсмен ініціює створення групи при Міноборони для реформи мобілізації

15:39, 13 травня 2026
Дмитро Лубінець наголосив, що не погоджується з твердженнями про неможливість реформування системи мобілізації в умовах повномасштабної війни.
Дмитро Лубінець закликав створити на рівні Міноборони робочу групу для зміни чинної системи мобілізації.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив під час представлення щорічної доповіді за 2025 рік у парламенті.

За його словами, до офісу омбудсмена надійшло понад 6 тисяч звернень щодо порушення прав людини під час мобілізаційних заходів.

«На жаль, у нас продовжується ганебна практика використання балаклав, застосування незаконної сили, побиття. Навіть дійшли до того, що у приміщеннях ТЦК та СП вбивають цивільних громадян», — сказав омбудсмен.

Омбудсмен наголосив, що не погоджується з твердженнями про неможливість реформування системи мобілізації в умовах повномасштабної війни.

Він запропонував терміново створити робочу групу на рівні Міністерства оборони за участі представників парламенту та офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

«Громадяни України повинні відчувати свою захищеність в приміщеннях ТЦК і СП, а не навпаки», — підкреслив Лубінець.

Окрім того, Дмитро Лубінець заявив у Верховній Раді, що проблема СЗЧ пов’язана з відсутністю чітких ротацій на фронті.

