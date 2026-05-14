Трудовая книжка онлайн: как военным и гражданским перевести стаж в цифровой формат

Данные о трудовом стаже украинцев переводят в цифровой формат для автоматизации пенсионных услуг.

В Украине продолжается переход на электронный учет трудовой деятельности. Теперь данные о трудовом стаже хранятся не только в бумажных трудовых книжках, но и в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. Такой формат действует после вступления в силу Закона Украины №1217-ІХ от 5 февраля 2021 года.

Электронный учет позволяет автоматизировать процесс назначения пенсий и уменьшает необходимость в бумажных справках. Кроме того, цифровое хранение информации помогает защитить данные о стаже от потери или повреждения, что особенно актуально во время военного положения.

Также украинцы могут в любой момент проверить свой страховой стаж онлайн.

Согласно действующим правилам, с 1 января 2004 года страховой стаж исчисляется по данным Реестра застрахованных лиц. Бумажная трудовая книжка сейчас нужна преимущественно для подтверждения стажа, приобретенного до этой даты.

Как оцифровать трудовую книжку

Для перевода бумажной трудовой книжки в электронный формат можно воспользоваться сервисом Пенсионного фонда Украины.

Подать документы можно:

онлайн через вебпортал ПФУ;

лично в сервисном центре Пенсионного фонда.

В случае подачи онлайн необходимы:

квалифицированная электронная подпись или Дія.Підпис;

скан-копии трудовой книжки.

Подать сведения может как работодатель через кабинет страхователя, так и сам работник через кабинет застрахованного лица. Для этого в личном кабинете нужно перейти в раздел «Коммуникации с ПФУ» и выбрать пункт «Сведения о трудовой деятельности работника».

Если человек не имеет возможности воспользоваться электронным сервисом или самостоятельно отсканировать документы, он может обратиться в любой сервисный центр ПФУ независимо от места проживания. Сотрудники фонда самостоятельно проведут оцифровку документов.

После внесения данных в реестр бумажная трудовая книжка остается у владельца и не теряет юридической силы. Ее можно и дальше хранить как официальный документ.

Для украинцев, которые начали работать после 10 июня 2021 года, отдельно оцифровывать трудовую книжку не нужно — все данные уже автоматически вносятся в реестр.

Что изменилось для военных

Отдельно продолжается работа над оцифровкой данных военнослужащих, полицейских и лиц рядового и начальствующего состава.

Для упрощения назначения пенсий Пенсионный фонд Украины и Государственная налоговая служба 22 февраля 2024 года заключили договор об автоматизированном обмене данными. Это позволяет ПФУ получать информацию о доходах военных из Реестра налогоплательщиков.

Такой механизм применяется в случаях, когда в Реестре застрахованных лиц отсутствуют сведения о выплатах. В такой ситуации Пенсионный фонд направляет запрос в ГНС относительно конкретного лица или работодателя, а налоговая служба передает необходимые данные.

Автоматический обмен информацией между ведомствами стартовал 11 апреля 2024 года.

Кроме того, для наполнения базы данных информацией о доходах военных за 2000–2016 годы Пенсионный фонд получил от силовых ведомств и министерств перечень учреждений, которые в тот период выплачивали денежное обеспечение.

Также продолжается сотрудничество с воинскими частями по оцифровке стажа и доходов военнослужащих. За последние месяцы большинство воинских частей уже подали электронные трудовые книжки лиц, проходящих службу.

В дальнейшем планируют внедрить возможность подачи сведений о трудовой деятельности через представителя. Соответствующий проект постановления правления ПФУ сейчас находится на стадии согласования. Это должно упростить процедуру для военных, граждан за границей и людей, которые не могут лично обратиться в сервисный центр или воспользоваться электронной подписью.

