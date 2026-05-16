Ударил работника ТЦК топором-киркой: во Львовской области перед судом предстал мужчина

В городе Стрый Львовской области суд вынес приговор мужчине, который применил насилие в отношении военнослужащего ТЦК и СП во время исполнения им служебных обязанностей. Об этом сообщил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

Событие произошло 9 декабря 2025 года во время проверки военно-учетных документов. После законного требования предоставить документы гражданин попытался скрыться, а позже во время преследования ударил военного топором-киркой в область грудной клетки, причинив телесные повреждения.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину и объяснил свои действия страхом. Однако суд подчеркнул, что нападение на военнослужащих, выполняющих задачи в условиях военного положения, является недопустимым и создает угрозу надлежащему функционированию мобилизационной системы государства.

По результатам рассмотрения дела мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Также суд постановил взыскать в пользу потерпевшего 50 тысяч гривен моральной компенсации.

Несмотря на попытку избежать ответственности, мужчина сейчас проходит военную службу в соответствии с действующим законодательством и находится под контролем командования.

