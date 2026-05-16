  1. В Україні

Вдарив працівника ТЦК сокирою-киркою: на Львівщині перед судом постав чоловік

18:07, 16 травня 2026
Під час переслідування чоловік вдарив військового сокирою-киркою в ділянку грудної клітки, спричинивши тілесні ушкодження.
У місті Стрий Львівської області суд ухвалив вирок чоловікові, який застосував насильство щодо військовослужбовця ТЦК та СП під час виконання ним службових обов’язків. Про це повідомив Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

Подія трапилася 9 грудня 2025 року під час перевірки військово-облікових документів. Після законної вимоги надати документи громадянин намагався втекти, а згодом під час переслідування вдарив військового сокирою-киркою в ділянку грудної клітки, спричинивши тілесні ушкодження.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину та пояснив свої дії страхом. Однак суд підкреслив, що напад на військовослужбовців, які виконують завдання в умовах воєнного стану, є неприпустимим та створює загрозу належному функціонуванню мобілізаційної системи держави.

За результатами розгляду справи чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з дворічним іспитовим строком. Також суд постановив стягнути на користь потерпілого 50 тисяч гривень моральної компенсації.

Попри спробу уникнути відповідальності, чоловік нині проходить військову службу відповідно до чинного законодавства та перебуває під контролем командування.

