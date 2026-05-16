В Украине предлагают выдавать жилищные сертификаты бюджетникам со стажем более 10 лет

Авторы инициативы предлагают предоставлять сертификаты на приобретение или строительство жилья, а также участия в льготных ипотечных программах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине зарегистрировали петицию о жилищных сертификатах для работников госсектора со стажем более 10 лет.

Авторы петиции №41/009888-26еп предлагают внедрить государственную программу жилищных сертификатов для работников государственного, коммунального и бюджетного сектора, которые непрерывно работают на одном месте более 10 лет.

В обращении к Кабинету Министров Украины предлагается разработать законопроект, предусматривающий предоставление жилищных сертификатов для приобретения квартиры, дома, таунхауса, строительства жилья или участия в программе льготного ипотечного кредитования.

Инициаторы петиции отмечают, что программа должна стать механизмом социальной поддержки работников государственных и коммунальных учреждений, а также инструментом удержания квалифицированных кадров в сферах медицины, образования, науки, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и местного самоуправления.

В тексте петиции подчеркивается, что жилищный вопрос влияет на демографическую ситуацию и кадровый дефицит в громадах. Авторы обращения считают, что жилищные сертификаты могут стимулировать работников оставаться в профессии и работать в небольших городах и громадах.

Также в петиции предлагается:

учитывать в стаж периоды военной службы и декретного отпуска;

предоставлять приоритет семьям с детьми, молодым специалистам и работникам критически важных сфер;

использовать сертификаты исключительно для улучшения жилищных условий;

внедрить прозрачную электронную очередь и поэтапное внедрение программы.

Среди возможных источников финансирования авторы называют государственный и местные бюджеты, международную помощь, а также программы восстановления Украины и льготного ипотечного кредитования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.