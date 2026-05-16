В Україні пропонують видавати житлові сертифікати бюджетникам зі стажем понад 10 років

17:31, 16 травня 2026
Автори ініціативи пропонують надавати сертифікати для придбання або будівництва житла, а також участі у пільгових іпотечних програмах.
В Україні зареєстрували петицію про житлові сертифікати для працівників держсектору зі стажем понад 10 років.

Автори петиції 41/009888-26еп пропонують запровадити державну програму житлових сертифікатів для працівників державного, комунального та бюджетного сектору, які безперервно працюють на одному місці роботи понад 10 років.

У зверненні до Кабінету Міністрів України пропонується розробити законопроєкт, який передбачатиме надання житлових сертифікатів для придбання квартири, будинку, таунхауса, будівництва житла або участі у програмі пільгового іпотечного кредитування.

Ініціатори петиції зазначають, що програма має стати механізмом соціальної підтримки працівників державних і комунальних установ, а також інструментом утримання кваліфікованих кадрів у сферах медицини, освіти, науки, енергетики, житлово-комунального господарства, транспорту та місцевого самоврядування.

У тексті петиції наголошується, що житлове питання впливає на демографічну ситуацію та кадровий дефіцит у громадах. Автори звернення вважають, що житлові сертифікати можуть стимулювати працівників залишатися у професії та працювати у невеликих містах і громадах.

Також у петиції пропонується:

  • враховувати до стажу періоди військової служби та декретної відпустки;
  • надавати пріоритет сім’ям з дітьми, молодим спеціалістам та працівникам критично важливих сфер;
  • використовувати сертифікати виключно для покращення житлових умов;
  • запровадити прозору електронну чергу та поетапне впровадження програми.

Серед можливих джерел фінансування автори називають державний і місцеві бюджети, міжнародну допомогу, а також програми відновлення України та пільгового іпотечного кредитування.

