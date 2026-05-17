  1. В Украине

Изменение и отмена завещания: что нужно знать наследодателю

08:30, 17 мая 2026
Кто имеет право удостоверять завещание, когда документ приобретает юридическую силу и при каких условиях предварительное завещание может быть признано недействительным — разъяснение.
Окончательное содержание завещания может изменяться в зависимости от времени его составления, особенностей взаимоотношений между людьми и состава имущества, принадлежащего завещателю. Закон допускает внесение изменений в текст последнего волеизъявления, однако все корректировки должны соответствовать действующим правовым нормам.

Когда завещание приобретает юридическую силу?

Завещатель имеет право самостоятельно определить, кому после его смерти перейдут имущество, имущественные права и обязанности. Для этого лицо должно обладать полной гражданской дееспособностью и надлежащим образом оформить завещание. После нотариального удостоверения документ вступает в силу, а указанные в нем лица становятся потенциальными участниками наследственных правоотношений.

Следует учитывать, что в отдельных случаях удостоверять завещания могут не только нотариусы, но и другие должностные лица, которым такое право предоставлено законом. В частности, к ним относятся:

  • главный врач медицинского учреждения, его заместитель по медицинской части, дежурный врач стационара, начальник госпиталя, а также директор или главный врач дома для престарелых и лиц с инвалидностью;
  • капитан морского или речного судна;
  • руководитель поисковой или иной экспедиции;
  • командир или начальник воинской части, учреждения либо военного учебного заведения, если в соответствующем месте отсутствует нотариус;
  • начальник учреждения исполнения наказаний;
  • руководитель следственного изолятора;
  • уполномоченные представители органов местного самоуправления.

Как происходит отмена завещания?

Завещание содержит положения, определяющие порядок распределения наследства после смерти завещателя, поэтому он вправе в любое время и исключительно лично внести изменения, которые удостоверяются нотариусом. Каждая версия завещания должна быть понятной и не содержать противоречий после открытия наследства. Сообщать наследникам о действиях с документом и его содержании необязательно, напоминает Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции.

Отменить завещание можно путем подачи соответствующего заявления нотариусу. Кроме того, завещатель имеет право в любое время составить новое завещание, которое полностью либо частично отменит предыдущее в той части, в которой оно ему противоречит. При этом новое завещание не восстанавливает документ, который предшествовал последнему. Однако если в новом завещании отсутствуют распоряжения, противоречащие предыдущей версии документа, и оно лишь дополняет его, то предыдущее завещание сохраняет свою силу.

Вернуться к положениям последнего удостоверенного завещания можно в случае признания нового недействительным по следующим причинам:

сделка была совершена дееспособным лицом, которое в момент ее совершения не осознавало значение своих действий и (или) не могло ими руководить;
сделка была совершена лицом против его истинной воли вследствие физического или психологического давления.
Как внести изменения в завещание?

Изменение обстоятельств, ставших основанием для удостоверенного нотариусом завещания, может стать причиной обновления отдельных его положений. Завещатель вправе изменить перечень наследников, состав имущества и размер долей, которые они получат. Для внесения изменений в распоряжение также необходимо обратиться к нотариусу, который надлежащим образом зафиксирует корректировки.

Таким образом, гибкость в распоряжении собственным наследством позволяет завещателю быть уверенным в дальнейшей судьбе своего имущества. Законодательство дает возможность не только пересматривать ранее принятые решения, но и оперативно реагировать на изменения жизненных обстоятельств. Такой механизм обеспечивает реализацию последней воли, минимизирует риски споров и формирует прочную юридическую основу для дальнейшего наследования.

