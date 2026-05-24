  1. В Украине
  2. / Авто

Потеряли водительское удостоверение, заказали новое, а потом нашли старое: можно ли им пользоваться

07:18, 24 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сервисный центр МВД отметил, что лицо имеет только одно водительское удостоверение, подтверждающее его право на управление транспортными средствами действующих категорий, указанных в нем.
Потеряли водительское удостоверение, заказали новое, а потом нашли старое: можно ли им пользоваться
Фото: Сервисный центр МВД
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главный сервисный центр МВД сообщил, что бывают ситуации, когда водитель теряет удостоверение, обращается в сервисный центр или заказывает новый документ онлайн, а впоследствии находит старое удостоверение. В таком случае граждане часто спрашивают: можно ли отменить новое удостоверение и снова пользоваться старым?

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Главном сервисном центре МВД объясняют: нет, это невозможно.

Согласно Положению о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины № 340, лицо имеет только одно водительское удостоверение, подтверждающее его право на управление транспортными средствами действующих категорий, указанных в нем.

То есть после оформления нового водительского удостоверения предыдущий документ автоматически считается недействительным и подлежит сдаче в сервисный центр МВД для дальнейшего уничтожения.

Такая процедура необходима для предотвращения дублирования документов и обеспечения актуальности информации в Едином государственном реестре МВД.

В сервисных центрах МВД подчеркивают: после утраты или кражи водительского удостоверения информация об этом вносится в реестр, а документ получает статус недействительного. После этого оформляется новое водительское удостоверение, которое и является действительным документом для управления транспортными средствами.

Также там напоминают, что заказать восстановление водительского удостоверения в случае утраты или кражи можно:

  • в любом сервисном центре МВД;
  • онлайн через Кабинет водителя;
  • в приложении и на портале Дія.

В Главном сервисном центре МВД советуют внимательно проверять наличие документов перед оформлением нового удостоверения. Однако если новый документ уже изготовлен — именно он является единственным действительным водительским удостоверением.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

сервисный центр МВД авто

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Пенсионеры умирают, пока получают выплаты по решению суда от ПФУ, а Верховная Рада критикует передачу этих выплат наследникам

Законопроект о наследовании долгов ПФУ по судебным решениям может увеличить расходы бюджета и сузить права наследников.

ТЦК забрали водителя, а авто оставили посреди дороги: инструкция для родственников и владельцев машин

ТЦК и полиция нарушают Конституцию, когда силой задерживают водителей без протоколов.

Украинцам грозит штраф от налоговой за поступления на личные карты: когда вы под прицелом ГНС

Вопрос налогообложения переводов между банковскими картами зависит не от факта транзакции, а от того, признаются ли полученные средства доходом физического лица.

Большая Палата ВС решит, можно ли взыскивать миллионные долги за электроэнергию на ВОТ

ВС поставил под сомнение возможность использования данных коммерческого учета, сформированных на ВОТ, для взыскания задолженности за небалансы электроэнергии.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]