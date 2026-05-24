Потеряли водительское удостоверение, заказали новое, а потом нашли старое: можно ли им пользоваться

Главный сервисный центр МВД сообщил, что бывают ситуации, когда водитель теряет удостоверение, обращается в сервисный центр или заказывает новый документ онлайн, а впоследствии находит старое удостоверение. В таком случае граждане часто спрашивают: можно ли отменить новое удостоверение и снова пользоваться старым?

В Главном сервисном центре МВД объясняют: нет, это невозможно.

Согласно Положению о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины № 340, лицо имеет только одно водительское удостоверение, подтверждающее его право на управление транспортными средствами действующих категорий, указанных в нем.

То есть после оформления нового водительского удостоверения предыдущий документ автоматически считается недействительным и подлежит сдаче в сервисный центр МВД для дальнейшего уничтожения.

Такая процедура необходима для предотвращения дублирования документов и обеспечения актуальности информации в Едином государственном реестре МВД.

В сервисных центрах МВД подчеркивают: после утраты или кражи водительского удостоверения информация об этом вносится в реестр, а документ получает статус недействительного. После этого оформляется новое водительское удостоверение, которое и является действительным документом для управления транспортными средствами.

Также там напоминают, что заказать восстановление водительского удостоверения в случае утраты или кражи можно:

в любом сервисном центре МВД;

онлайн через Кабинет водителя;

в приложении и на портале Дія.

В Главном сервисном центре МВД советуют внимательно проверять наличие документов перед оформлением нового удостоверения. Однако если новый документ уже изготовлен — именно он является единственным действительным водительским удостоверением.

