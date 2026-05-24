Загубили посвідчення водія, замовили нове, а потім знайшли старе: чи можна ним користуватись

Сервісний центр МВС зазначив, що особа має лише одне посвідчення водія, що підтверджує її право на керування транспортними засобами діючих категорій, зазначених у ньому.

Головний сервісний центр МВС повідомив, що бувають ситуації, коли водій втрачає посвідчення, звертається до сервісного центру або замовляє новий документ онлайн, а згодом знаходить старе посвідчення. У такому випадку громадяни часто запитують: чи можна скасувати нове посвідчення та знову користуватися старим?

У Головному сервісному центрі МВС пояснюють: ні, це неможливо.

Відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 340, особа має лише одне посвідчення водія, що підтверджує її право на керування транспортними засобами діючих категорій, зазначених у ньому.

Тобто, після оформлення нового посвідчення водія попередній документ автоматично вважається недійсним та підлягає здачі до сервісного центру МВС для подальшого знищення.

Така процедура необхідна для уникнення дублювання документів та забезпечення актуальності інформації у Єдиному державному реєстрі МВС.

У сервісних центрах МВС наголошують: після втрати або викрадення посвідчення водія інформація про це вноситься до реєстру, а документ отримує статус недійсного. Після цього оформлюється нове посвідчення водія, яке і є чинним документом для керування транспортними засобами.

Також там нагадують, що замовити відновлення посвідчення водія у разі втрати або викрадення можна:

у будь-якому сервісному центрі МВС;

онлайн через Кабінет водія;

у застосунку та на порталі Дія.

У Головному сервісному центрі МВС радять уважно перевіряти наявність документів перед оформленням нового посвідчення. Однак якщо новий документ уже виготовлено — саме він є єдиним чинним посвідченням водія.

