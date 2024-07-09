Зеленский прибыл в Вашингтон на саммит НАТО, видео

Перед началом саммита Зеленский с первой леди возложили венки к памятнику жертвам Голодомора и встретились с местной украинской общиной.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон, где 9 июля начинается саммит НАТО, передает Freeдом.

Перед началом саммита Зеленский с первой леди возложили венки к памятнику жертвам Голодомора и встретились с местной украинской общиной.

Напомним, саммит НАТО состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Одним из главных вопросов на нем станет поддержка Украины. В частности, ожидается решение об усилении украинского ПВО.

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