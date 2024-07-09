Как будут отключать свет 10 июля: ответ Укрэнерго

10 июля ограничения на потребление будут действовать на протяжении всех суток.

В среду, 10 июля, меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Там отметили, что с 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго будут применять две очереди отключений.

«В остальные часы будут задействованы три очереди. Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается», – заявили в компании.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что ситуация в энергетическом секторе страны остается чрезвычайно сложной. Однако, ожидается, что с конца июля продолжительность отключений электроэнергии уменьшится.

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