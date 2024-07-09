Кабмин принял постановление о введении Единой государственной электронной системы разрешительных документов

Правительство начало внедрение Единой государственной электронной системы разрешительных документов. Соответствующее постановление №795 Кабмин принял 5 июля 2024 г.
Речь идет о реализации в течение 2 лет экспериментального проекта по внедрению первого этапа Единой государственной электронной системы разрешительных документов.
Координатором экспериментального проекта будет Министерство экономики.
Минздрав и Минэкономики поручено обеспечить в течение 6 месяцев электронное информационное взаимодействие между Единой государственной электронной системой разрешительных документов, Единым государственным вебпорталом электронных услуг и Лицензионным реестром медицинской практики в режиме реального времени.
МОН вместе с Минэкономики – обеспечить в течение 2 месяцев электронное информационное взаимодействие между Единой государственной электронной системой разрешительных документов и Единой государственной электронной базой по вопросам образования в режиме реального времени для получения сведений из Реестра документов об образовании документов об образовании, выданных физическим лицам.
МОН вместе с Минцифры – в течение 2 месяцев – электронное информационное взаимодействие между Единым государственным веб-порталом электронных услуг и Единой государственной электронной базой по вопросам образования в режиме реального времени для получения сведений из Реестра документов об образовании по документам об образовании, выданным физическим лицам.
Министерству юстиции вместе с Министерством экономики поручается обеспечить в течение двух месяцев электронное информационное взаимодействие между Единой государственной электронной системой разрешительных документов и:
1) Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований в режиме реального времени для получения информации, необходимой для предоставления административных услуг;
2) Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество в режиме реального времени для получения сведений о зарегистрированных вещных правах.
Министерству юстиции вместе с Минцифрой – взаимодействие между Единым государственным вебпорталом электронных услуг и:
1) ЕГР в режиме реального времени для получения информации, необходимой для предоставления административных услуг;
2) Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество в режиме реального времени для получения сведений о зарегистрированных вещных правах.
МВД поручено обеспечить в течение двух месяцев электронное информационное взаимодействие между Единой государственной электронной системой разрешительных документов, Единым государственным веб-порталом электронных услуг и единой информационной системой Министерства внутренних дел для получения сведений:
Национальной полиции обеспечить:
Государственной налоговой службе вместе с Министерством экономики обеспечить в течение 2 месяцев электронное информационное взаимодействие между Единой государственной электронной системой разрешительных документов и Государственным реестром физических лиц — налогоплательщиков в режиме реального времени для подтверждения данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика.
Также соответствующие поручения по наполнению системы предоставлены Гостуризму, Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, Гоструду.
КГГА (КГВА) поручено обеспечить в течение 2 месяцев наполнения Единой государственной электронной системы разрешительных документов сведениями о лицензировании хозяйственной деятельности по образовательной деятельности по уровню дошкольного образования.
Ниже приводим сам порядок реализации проекта.
Автор: Наталя Мамченко
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