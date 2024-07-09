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Кабмин принял постановление о введении Единой государственной электронной системы разрешительных документов

18:46, 9 июля 2024
В частности, Государственной налоговой службе поручено обеспечить электронное взаимодействие в режиме реального времени для подтверждения данных о номере карты налогоплательщика, а Минюсту – с Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество в режиме реального времени для получения сведений о зарегистрированных вещных правах.
Кабмин принял постановление о введении Единой государственной электронной системы разрешительных документов
Источник фото: kmu.gov.ua
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Правительство начало внедрение Единой государственной электронной системы разрешительных документов. Соответствующее постановление №795 Кабмин принял 5 июля 2024 г.

Речь идет о реализации в течение 2 лет экспериментального проекта по внедрению первого этапа Единой государственной электронной системы разрешительных документов.

Координатором экспериментального проекта будет Министерство экономики.

Минздрав и Минэкономики поручено обеспечить в течение 6 месяцев электронное информационное взаимодействие между Единой государственной электронной системой разрешительных документов, Единым государственным вебпорталом электронных услуг и Лицензионным реестром медицинской практики в режиме реального времени.

МОН вместе с Минэкономики – обеспечить в течение 2 месяцев электронное информационное взаимодействие между Единой государственной электронной системой разрешительных документов и Единой государственной электронной базой по вопросам образования в режиме реального времени для получения сведений из Реестра документов об образовании документов об образовании, выданных физическим лицам.

МОН вместе с Минцифры – в течение 2 месяцев – электронное информационное взаимодействие между Единым государственным веб-порталом электронных услуг и Единой государственной электронной базой по вопросам образования в режиме реального времени для получения сведений из Реестра документов об образовании по документам об образовании, выданным физическим лицам.

Министерству юстиции вместе с Министерством экономики поручается обеспечить в течение двух месяцев электронное информационное взаимодействие между Единой государственной электронной системой разрешительных документов и:

1) Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований в режиме реального времени для получения информации, необходимой для предоставления административных услуг;

2) Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество в режиме реального времени для получения сведений о зарегистрированных вещных правах.

Министерству юстиции вместе с Минцифрой – взаимодействие между Единым государственным вебпорталом электронных услуг и:

1) ЕГР в режиме реального времени для получения информации, необходимой для предоставления административных услуг;

2) Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество в режиме реального времени для получения сведений о зарегистрированных вещных правах.

МВД поручено обеспечить в течение двух месяцев электронное информационное взаимодействие между Единой государственной электронной системой разрешительных документов, Единым государственным веб-порталом электронных услуг и единой информационной системой Министерства внутренних дел для получения сведений:

  • о документе, подтверждающем, что у лиц, имеющих или имеющих доступ к работе, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, отсутствует не снятая или не погашенная в установленном порядке судимость за совершение нетяжкого, тяжелого и особо тяжелого преступления или за уголовное правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в том числе совершенных за пределами Украины;
  • в режиме реального времени о разрешениях Национальной полиции на использование объектов и помещений, предназначенных для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, и их соответствие установленным требованиям.

Национальной полиции обеспечить:

  • в течение 2 месяцев наполнения единой информационной системы МВД информацией о разрешениях на использование объектов и помещений, предназначенных для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, и их соответствие установленным требованиям;
  • постоянное регулярное наполнение указанной системы новой информацией в день поступления.

Государственной налоговой службе вместе с Министерством экономики обеспечить в течение 2 месяцев электронное информационное взаимодействие между Единой государственной электронной системой разрешительных документов и Государственным реестром физических лиц — налогоплательщиков в режиме реального времени для подтверждения данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика.

Также соответствующие поручения по наполнению системы предоставлены Гостуризму, Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, Гоструду.

КГГА (КГВА) поручено обеспечить в течение 2 месяцев наполнения Единой государственной электронной системы разрешительных документов сведениями о лицензировании хозяйственной деятельности по образовательной деятельности по уровню дошкольного образования.

Ниже приводим сам порядок реализации проекта.

Автор: Наталя Мамченко 

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