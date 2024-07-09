Кабмін ухвалив постанову про запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів

Зокрема Державній податковій службі доручено забезпечити електронну взаємодію у режимі реального часу для підтвердження даних щодо номера картки платника податків, а Мінюсту – з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно у режимі реального часу для отримання відомостей про зареєстровані речові права.

Джерело фото: kmu.gov.ua

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Уряд започаткував запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів. Відповідну постанову №795 Кабмін ухвалив 5 липня 2024 р.

Йдеться про реалізацію протягом 2 років експериментального проекту щодо запровадження першого етапу Єдиної державної електронної системи дозвільних документів.

Координатором експериментального проекту є Міністерство економіки.

МОЗ та Мінекономіки доручено забезпечити протягом 6 місяців електронну інформаційну взаємодію між Єдиною державною електронною системою дозвільних документів, Єдиним державним вебпорталом електронних послуг та Ліцензійним реєстром з медичної практики у режимі реального часу.

МОН разом з Мінекономіки – забезпечити протягом 2 місяців електронну інформаційну взаємодію між Єдиною державною електронною системою дозвільних документів та Єдиною державною електронною базою з питань освіти у режимі реального часу для отримання відомостей з Реєстру документів про освіту щодо документів про освіту, виданих фізичним особам.

МОН разом з Мінцифри – протягом 2 місяців – електронну інформаційну взаємодію між Єдиним державним вебпорталом електронних послуг та Єдиною державною електронною базою з питань освіти у режимі реального часу для отримання відомостей з Реєстру документів про освіту щодо документів про освіту, виданих фізичним особам.

Міністерству юстиції разом з Міністерством економіки доручається забезпечити протягом 2 місяців електронну інформаційну взаємодію між Єдиною державною електронною системою дозвільних документів та:

1) Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у режимі реального часу для отримання інформації, необхідної для надання адміністративних послуг;

2) Державним реєстром речових прав на нерухоме майно у режимі реального часу для отримання відомостей про зареєстровані речові права.

Міністерству юстиції разом з Мінцифрою – взаємодію між Єдиним державним вебпорталом електронних послуг та:

1) ЄДР у режимі реального часу для отримання інформації, необхідної для надання адміністративних послуг;

2) Державним реєстром речових прав на нерухоме майно у режимі реального часу для отримання відомостей про зареєстровані речові права.

МВС доручено забезпечити протягом 2 місяців електронну інформаційну взаємодію між Єдиною державною електронною системою дозвільних документів, Єдиним державним вебпорталом електронних послуг та єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ для отримання відомостей:

про документ, який підтверджує, що в осіб, які мають або матимуть доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відсутня не знята чи не погашена в установленому порядку судимість за вчинення нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за кримінальне правопорушення, пов’язане з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України;

у режимі реального часу про дозволи Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність установленим вимогам.

Національній поліції забезпечити:

протягом 2 місяців наповнення єдиної інформаційної системи МВС інформацією про дозволи на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність установленим вимогам;

постійне регулярне наповнення зазначеної системи новою інформацією в день її надходження.

Державній податковій службі разом з Міністерством економіки забезпечити протягом 2 місяців електронну інформаційну взаємодію між Єдиною державною електронною системою дозвільних документів та Державним реєстром фізичних осіб — платників податків у режимі реального часу для підтвердження даних щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Також відповідні доручення щодо наповнення системи надані Держтуризму, Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Держпраці.

КМДП (КМВА) доручено забезпечити протягом 2 місяців наповнення Єдиної державної електронної системи дозвільних документів відомостями про ліцензування господарської діяльності з освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти.

Нижче наводимо сам порядок реалізації проекту.

Автор: Наталя Мамченко

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