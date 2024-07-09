Кабмін ухвалив постанову про запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів

Уряд започаткував запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів. Відповідну постанову №795 Кабмін ухвалив 5 липня 2024 р.
Йдеться про реалізацію протягом 2 років експериментального проекту щодо запровадження першого етапу Єдиної державної електронної системи дозвільних документів.
Координатором експериментального проекту є Міністерство економіки.
МОЗ та Мінекономіки доручено забезпечити протягом 6 місяців електронну інформаційну взаємодію між Єдиною державною електронною системою дозвільних документів, Єдиним державним вебпорталом електронних послуг та Ліцензійним реєстром з медичної практики у режимі реального часу.
МОН разом з Мінекономіки – забезпечити протягом 2 місяців електронну інформаційну взаємодію між Єдиною державною електронною системою дозвільних документів та Єдиною державною електронною базою з питань освіти у режимі реального часу для отримання відомостей з Реєстру документів про освіту щодо документів про освіту, виданих фізичним особам.
МОН разом з Мінцифри – протягом 2 місяців – електронну інформаційну взаємодію між Єдиним державним вебпорталом електронних послуг та Єдиною державною електронною базою з питань освіти у режимі реального часу для отримання відомостей з Реєстру документів про освіту щодо документів про освіту, виданих фізичним особам.
Міністерству юстиції разом з Міністерством економіки доручається забезпечити протягом 2 місяців електронну інформаційну взаємодію між Єдиною державною електронною системою дозвільних документів та:
1) Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у режимі реального часу для отримання інформації, необхідної для надання адміністративних послуг;
2) Державним реєстром речових прав на нерухоме майно у режимі реального часу для отримання відомостей про зареєстровані речові права.
Міністерству юстиції разом з Мінцифрою – взаємодію між Єдиним державним вебпорталом електронних послуг та:
1) ЄДР у режимі реального часу для отримання інформації, необхідної для надання адміністративних послуг;
2) Державним реєстром речових прав на нерухоме майно у режимі реального часу для отримання відомостей про зареєстровані речові права.
МВС доручено забезпечити протягом 2 місяців електронну інформаційну взаємодію між Єдиною державною електронною системою дозвільних документів, Єдиним державним вебпорталом електронних послуг та єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ для отримання відомостей:
Національній поліції забезпечити:
Державній податковій службі разом з Міністерством економіки забезпечити протягом 2 місяців електронну інформаційну взаємодію між Єдиною державною електронною системою дозвільних документів та Державним реєстром фізичних осіб — платників податків у режимі реального часу для підтвердження даних щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Також відповідні доручення щодо наповнення системи надані Держтуризму, Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Держпраці.
КМДП (КМВА) доручено забезпечити протягом 2 місяців наповнення Єдиної державної електронної системи дозвільних документів відомостями про ліцензування господарської діяльності з освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти.
Нижче наводимо сам порядок реалізації проекту.
Автор: Наталя Мамченко
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