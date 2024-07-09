Держаудитслужба посилює контроль за закупівлями в системі Prozorro

У Держаудитслужбі зазначили, що посилення контролю у сфері закупівель впливає на зниження корупційних ризиків, покращує управління фінансовими ресурсами.

Фото: gre4ka.info

Голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва заявила, що протягом червня у системі Prozzoro запроваджено 14 нових індикаторів ризиків, які автоматично виявляють закупівлі, що мають ознаки можливих порушень («red flags»). Індикатори розроблені та протестовані Держаудитслужбою та ДП «Прозорро» за підтримки Світового банку із залученням громадських експертів, передає урядовий портал.

«У системі Prozorro проводиться велика кількість закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. В умовах російської агресії ці обсяги зросли багаторазово, адже Україна посиленими темпами відновлює зруйновані об’єкти та дбає про захист країни», – наголосила голова Держаудитслужби.

Моніторинг закупівель – це один з найефективніших інструментів щодо упередження порушень, недопущення зловживань та корупційних проявів та є єдиним контрольним заходом, який працює превентивно.

«Тому постійне удосконалення процесу моніторингу та швидка ідентифікація найбільш ризикових закупівель замовників для Держаудитслужби є пріоритетом», – зазначила Алла Басалаєва.

Голова Держаудитслужби нагадала, що Стратегією реформування системи публічних закупівель, затвердженою на період до 2026 року, передбачено значне розширення машиночитаних даних в Prozorro, оцифрування тендерної документації та запровадження е-контрактингу. Нововведення дозволить збільшити виявлення кількості «red flags» на всіх стадіях закупівлі.

За словами Алли Басалаєвої, аудитори постійно наполягали на таких змінах, щоб сумнівні та підозрілі закупівлі виявлялися ще на початкових стадіях, на що завжди зважали міжнародні партнери України. «Оновлення індикаторів ризиків дозволяє це робити в автоматичному режимі», – наголосила голова Держаудитслужби.

«Посилення контролю у сфері закупівель впливає на зниження корупційних ризиків, покращує управління фінансовими ресурсами. Безперечно, такі кроки необхідні Україні для підвищення довіри як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів, сприяють розвитку прозорості та відкритості замовників, які проводять закупівлі», – зазначила Алла Басалаєва.

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