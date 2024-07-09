Госаудитслужба ужесточает контроль за закупками в системе Prozorro

В Госаудитслужбе отметили, что усиление контроля в сфере закупок влияет на снижение коррупционных рисков, улучшает управление финансовыми ресурсами.

Фото: gre4ka.info

Глава Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева заявила, что в течение июня в системе Prozzoro введено 14 новых индикаторов рисков, автоматически выявляющих закупки, имеющие признаки возможных нарушений («red flags»). Индикаторы разработаны и протестированы Госаудитслужбой и ГП «Прозорро» при поддержке Всемирного банка с привлечением общественных экспертов, передает правительственный портал.

«В системе Prozorro производится большое количество закупок товаров, работ и услуг за государственные средства. В условиях российской агрессии эти объемы выросли многократно, ведь Украина усиленными темпами восстанавливает разрушенные объекты и заботится о защите страны», – подчеркнула глава Госаудитслужбы.

Мониторинг закупок – это один из самых эффективных инструментов предупреждения нарушений, недопущения злоупотреблений и коррупционных проявлений и является единственным контрольным мероприятием, которое работает превентивно.

«Поэтому постоянное усовершенствование процесса мониторинга и быстрая идентификация наиболее рисковых закупок заказчиков для Госаудитслужбы является приоритетом», - отметила Алла Басалаева.

Глава Госаудитслужбы напомнила, что Стратегией реформирования системы публичных закупок, утвержденной на период до 2026 года, предусмотрено значительное расширение машиночитаемых данных в Prozorro, оцифровка тендерной документации и введение е-контрактинга. Нововведение позволит увеличить обнаружение количества «red flags» на всех стадиях закупки.

По словам Аллы Басалаевой, аудиторы постоянно настаивали на таких изменениях, чтобы сомнительные и подозрительные закупки проявлялись еще на начальных стадиях, с чем всегда считались международные партнеры Украины. «Обновление индикаторов рисков позволяет это делать в автоматическом режиме», – подчеркнула глава Госаудитслужбы.

«Ужесточение контроля в сфере закупок влияет на снижение коррупционных рисков, улучшает управление финансовыми ресурсами. Безусловно, такие шаги необходимы Украине для повышения доверия как внутренних, так и внешних инвесторов, способствуют развитию прозрачности и открытости заказчиков, проводящих закупки», – отметила Алла Басалаева.

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