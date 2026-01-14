Как подать для оцифровки сканкопии трудовой книжки — видеоинструкция

Записи до 1 января 2004 года из бумажных трудовых книжек подлежат оцифровке.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины опубликовал видеоинструкцию о том, как подать для оцифровки сканкопии трудовой книжки.

Электронная трудовая книжка, которая была введена в 2021 году, содержит цифровые данные о приеме на работу, переводе, увольнении и других изменениях, касающихся трудовой деятельности.

«Сведения до 1 января 2004 года из бумажной трудовой книжки, которая была основным документом о трудовой деятельности человека, могут быть оцифрованы и сохранять информацию обо всех периодах трудовой деятельности человека в информационной системе Пенсионного фонда Украины», — заявили в ПФУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.