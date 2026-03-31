В Киев прибыла Кая Каллас и чиновники государств-членов ЕС, видео

В столицу Украины приехали Кая Каллас и европейские министры.

Во вторник, 31 марта, в годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов в Киев прибыла европейская делегация во главе с Высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, который встретил ее на железнодорожном вокзале.

«Добро пожаловать в Киев, уважаемые европейские друзья, Кая Каллас и коллеги-министры из Европы! Сегодня мы чтим печальную годовщину Бучанской трагедии. В тот день ужасающие кадры убийств мирных жителей глубоко потрясли весь мир», — подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что такое сильное европейское присутствие подает сигнал, что комплексная ответственность за российские преступления неизбежна.

«Этот визит — знак настоящего мужества и солидарности с Украиной», — добавил он.

Глава МИД также напомнил, что в эти дни отмечается четыре года с начала освобождения Киевской области и других районов, оккупированных Россией в 2022 году, и подчеркнул героизм украинских защитников.

Напомним, 31 марта в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения.

