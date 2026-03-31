  1. Видео
  2. / В Украине

В Киев прибыла Кая Каллас и чиновники государств-членов ЕС, видео

08:31, 31 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В столицу Украины приехали Кая Каллас и европейские министры.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 31 марта, в годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов в Киев прибыла европейская делегация во главе с Высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, который встретил ее на железнодорожном вокзале.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Добро пожаловать в Киев, уважаемые европейские друзья, Кая Каллас и коллеги-министры из Европы! Сегодня мы чтим печальную годовщину Бучанской трагедии. В тот день ужасающие кадры убийств мирных жителей глубоко потрясли весь мир», — подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что такое сильное европейское присутствие подает сигнал, что комплексная ответственность за российские преступления неизбежна.

«Этот визит — знак настоящего мужества и солидарности с Украиной», — добавил он.

Глава МИД также напомнил, что в эти дни отмечается четыре года с начала освобождения Киевской области и других районов, оккупированных Россией в 2022 году, и подчеркнул героизм украинских защитников.

Напомним, 31 марта в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Украина

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]