В Киев прибыла Кая Каллас и чиновники государств-членов ЕС, видео
Во вторник, 31 марта, в годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов в Киев прибыла европейская делегация во главе с Высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, который встретил ее на железнодорожном вокзале.
«Добро пожаловать в Киев, уважаемые европейские друзья, Кая Каллас и коллеги-министры из Европы! Сегодня мы чтим печальную годовщину Бучанской трагедии. В тот день ужасающие кадры убийств мирных жителей глубоко потрясли весь мир», — подчеркнул Сибига.
Министр отметил, что такое сильное европейское присутствие подает сигнал, что комплексная ответственность за российские преступления неизбежна.
«Этот визит — знак настоящего мужества и солидарности с Украиной», — добавил он.
Глава МИД также напомнил, что в эти дни отмечается четыре года с начала освобождения Киевской области и других районов, оккупированных Россией в 2022 году, и подчеркнул героизм украинских защитников.
Напомним, 31 марта в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения.
