В Киеве водитель на Alfa Romeo угонял от полиции, сбил копа и устроил ДТП: видео

22:18, 15 апреля 2026
Как выяснилось, мужчина был лишен права управления автомобилем по решению суда.
В Киеве водитель Alfa Romeo, который нарушил правила дорожного движения, пытался скрыться от патрульных, совершил наезд на полицейского и устроил ДТП. Об этом сообщили в Патрульной полиции столицы.

Инцидент произошел в Печерском районе. Правоохранители заметили автомобиль, который нарушал правила дорожного движения, и подали водителю сигнал об остановке, однако он проигнорировал требование и начал угонять. Полицейские поехали за ним, но во время попытки остановить водителя мужчина совершил наезд на полицейского, врезался в служебный автомобиль, а также столкнулся с припаркованным Mercedes.

Для принудительной остановки транспортного средства патрульные применили табельное огнестрельное оружие. По информации полиции, в результате стрельбы никто не пострадал.

Во время общения с водителем инспекторы выявили у него признаки алкогольного опьянения, однако пройти осмотр он отказался. Как выяснилось, мужчина уже второй раз в течение года садится за руль в нетрезвом состоянии и был лишен права управления по решению суда.

Нарушителя задержали. На него составили ряд административных материалов, в частности:

  • протокол по ч. 1 ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке) КУоАП;
  • протокол по ст. 122-4 (Оставление водителем места ДТП) КУоАП;
  • протокол по ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП;
  • протокол по ч. 5 ст. 126 (Повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП;
  • 2 протокола по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП и передали мужчину следователям, которые в дальнейшем будут выяснять все обстоятельства происшествия.

Кроме того, мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК. По факту его действий следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление сотрудникам правоохранительных органов) УК Украины.

