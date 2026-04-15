У Києві водій на Alfa Romeo тікав від поліції, збив копа і влаштував ДТП: відео

У Києві водій Alfa Romeo, який порушив правила дорожнього руху, намагався втекти від патрульних, скоїв наїзд на поліцейського та влаштував ДТП. Про це повідомили у Патрульній поліції столиці.

Інцидент стався у Печерському районі. Правоохоронці помітили авто, яке порушувало правила дорожнього руху, і подали водієві сигнал про зупинку, однак він проігнорував вимогу та почав тікати. Поліцейські поїхали за ним, але під час спроби зупинити водія, чоловік здійснив наїзд на поліцейського, врізався у службовий автомобіль, а також зіткнувся з припаркованим Mercedes.

Для примусової зупинки транспортного засобу патрульні застосували табельну вогнепальну зброю. За інформацією поліції, внаслідок стрільби ніхто не постраждав.

Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, однак проходити огляд він відмовився. Як з’ясувалося, чоловік уже вдруге протягом року сідає за кермо у нетверезому стані та був позбавлений права керування за рішенням суду.

Порушника затримали. На нього склали низку адміністративних матеріалів, зокрема:

протокол за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП;

протокол за ст. 122-4 (Залишення водієм місця ДТП) КУпАП;

протокол за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП;

протокол за ч. 5 ст. 126 (Повторне керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП;

2 протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП та передали чоловіка слідчим, які надалі зʼясовуватимуть всі обставини події.

Крім того, чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК. Щодо його дій слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникам правоохоронних органів) ККУ.

