Amazon закликає працівників повернутися в офіс

Мандат Amazon щодо відвідування офісу для американських співробітників набув чинності в травні і передбачає, що вони повинні «зайти» в офіс принаймні тричі на тиждень.

Джерело фото: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

Співробітники Amazon у США отримали попередження електронною поштою від компанії про те, що вони не проводять достатньо часу в офісі після перевірки їхнього відвідування.

Про це повідомляє «ВВС».

Деяким співробітникам сказали, що вони «наразі не відповідають нашим очікуванням приєднатися до ваших колег в офісі принаймні три дні на тиждень».

Amazon — не перший технологічний гігант, який відмовився від гнучких правил роботи, запроваджених під час пандемії.

Також ми писали, що Zoom повертає співробітників в офіси.

Мандат Amazon щодо відвідування офісу для американських співробітників набув чинності в травні і передбачає, що вони повинні «зайти» в офіс принаймні тричі на тиждень.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.