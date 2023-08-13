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  1. В Україні

У МВС прокоментували пропозицію штрафувати водіїв за гучні звуки на 17 тисяч грн

11:42, 13 серпня 2023
За перевищення допустимого рівня шуму відповідно до зареєстрованого у Парламенті законопроекту передбачено 17 тисяч гривень штрафу за перше порушення.
У МВС прокоментували пропозицію штрафувати водіїв за гучні звуки на 17 тисяч грн
Зображення: freepik.com

Як ми розповідали, народні депутати Давид Арахамія, В’ячеслав Медяник та Максим Павлюк з колегами зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт 9564, яким пропонується заборонити водіям авто видавати гучні звуки.

Законопроект пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою окремою статтею 121-4, що передбачатиме адміністративну відповідальність за керування водіями або експлуатація транспортних засобів із перевищенням встановленого законодавством допустимого рівня шуму.

Заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драпʼятий пояснив, що такі ревіння дуже схожі на політ безпілотного літального апарату або ракети.

«Таким чином держава дбає про громадян і хоче захистити людей. Адже ми знаємо, що в період повномасштабної війни, в період постійних тривог наші громадяни відчувають певний неспокій, коли їде транспортний засіб, який перевищує рівень допустимого шуму. Такі ревіння дуже схожі на політ безпілотного літального апарату або ракети. Це спричиняє певний дискомфорт для ментального здоров'я наших громадян, і ми зацікавлені тільки в тому, щоб громадянин відчував себе в безпеці у першу чергу», - наголосив Богдан Драпʼятий.

За перевищення допустимого рівня шуму відповідно до зареєстрованого у Парламенті законопроекту передбачено 17 тисяч гривень штрафу за перше порушення, та 34 тисяч гривень штрафу з позбавленням права керування автомобілем на строк до 6 місяців за повторне порушення.

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