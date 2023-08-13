В МВД прокомментировали предложение штрафовать водителей за громкие звуки на 17 тысяч гривен

За превышение допустимого уровня шума в соответствии с зарегистрированным в Парламенте законопроектом предусмотрено 17 тысяч гривен штрафа за первое нарушение.

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Как мы рассказывали, народные депутаты Давид Арахамия, Вячеслав Медяник и Максим Павлюк с коллегами зарегистрировали в Верховной Раде законопроект 9564, которым предлагается запретить водителям авто издавать громкие звуки.

Законопроект предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой отдельной статьей 121-4, предусматривающей административную ответственность за управление водителями или эксплуатацию транспортных средств с превышением установленного законодательством допустимого уровня шума.

Заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый пояснил, что такой рев очень похож на полет беспилотного летательного аппарата или ракеты.

«Таким образом государство заботится о гражданах и хочет защитить людей. Ведь мы знаем, что в период полномасштабной войны, в период постоянных тревог наши граждане испытывают определенное беспокойство, когда едет транспортное средство, превышающее уровень допустимого шума. Такой рев очень похож на полет беспилотного летательного аппарата или ракеты. Это влечет за собой определенный дискомфорт для ментального здоровья наших граждан, и мы заинтересованы только в том, чтобы гражданин чувствовал себя в безопасности в первую очередь», - отметил Богдан Драпятый.

За превышение допустимого уровня шума в соответствии с зарегистрированным в Парламенте законопроектом предусмотрено 17 тысяч гривен штрафа за первое нарушение, и 34 тысячи гривен штрафа с лишением права вождения на срок до 6 месяцев за повторное нарушение.

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