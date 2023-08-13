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  1. В Украине

Какое состояние воздуха и радиационный фон в Киеве 13 августа

11:23, 13 августа 2023
На стационарном пункте мониторинга на левом берегу наблюдается превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.
Какое состояние воздуха и радиационный фон в Киеве 13 августа
Изображение: freepik.com

По состоянию на утро воскресенья, 13 августа, уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве, в целом, низкий. Радиационный фон по всему городу – в норме. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

В то же время, на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого наблюдается превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

Правый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская общий индекс качества воздуха – 32 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон при контрольной норме в 0,26 мкЗв/ч составляет 0,11 мкЗв/ч.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Щусева общий индекс качества воздуха – 26 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Правды общий индекс качества воздуха – 29 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский общий индекс качества воздуха – 26 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,09 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Китаевская общий индекс качества воздуха – 25 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

Левый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Харьковское шоссе общий индекс качества воздуха – 14 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого общий индекс качества воздуха – 23 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

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