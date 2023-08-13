Когда в Украине планируют ввести оформление договора купли-продажи автомобиля онлайн

В конце сентября МВД вместе с Минцифры планируют ввести оформление договора купли-продажи автомобиля онлайн.

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Теперь за украинцев, обращающихся в автосалон и желающих купить новый автомобиль, все действия может совершить автосалон. Об этом заявил заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

Покупателям не нужна нотариально заверенная доверенность, а можно просто уполномочить работника автосалона вместо себя совершить регистрационные действия с автомобилем, получить свидетельство регистрации на автомобиль, а также номерной знак на авто. По сути гражданин из салона уже выезжает на полностью оформленном автомобиле, пояснил Драпятый и добавил, что такие изменения будут полезны и для автобизнеса.

Также это не все изменения в цифровизации услуг, которые ожидают граждан.

«В конце сентября планируем вместе с Минцифры ввести оформление договора купли-продажи автомобиля онлайн. Гражданам не нужно будет непосредственно приходить в территориальный сервисный центр, а они смогут через приложение Дія оформить соответствующий договор купли-продажи и получить по почте номерной знак и свидетельство о регистрации транспортного средства», - сказал заместитель Министра.

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