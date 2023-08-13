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Новые планы ВККС – конкурсы для кандидатов и действующих судей, возобновление квалификационного оценивания и судьба резерва на должности судей

В Высшей квалификационной комиссии судей рассказали, чего ожидать от Комиссии до конца 2023 года и призвали кандидатов на должности судей принять участие в ближайшем конкурсе.

Кабмин передал здания апелляционного админсуда во Львове в государственную собственность

Правительство согласовало передачу зданий, в которых размещен Восьмой апелляционный административный суд, в государственную собственность.

Верховная Рада может увеличить срок административного задержания обидчиков в связи с ратификацией Стамбульской конвенции

В частности, предлагается увеличить до 24 часов срок административного задержания лиц в случаях совершения ими домашнего насилия, насилия по признаку пола или неисполнения срочного запретительного предписания.

Глава Англиканской церкви поддержал интеграцию законов шариата в британскую правовую систему

Желание архиепископа Кентерберийского внести некоторые аспекты законов шариата в правовую систему Великобритании вызывает большие споры.

«Криминалистов» из Большой Палаты ВС попросили высказаться о праве на правовую помощь: это может стать их третьим постановлением за 2023 год

У судей Большой Палаты Верховного Суда по уголовной специализации, если они приступят к рассмотрению этого дела, сможет появиться третье постановление за 2023 год.

  1. В Украине

На острове Змеиный установили украинский пограничный знак вместо уничтоженного оккупантами

10:35, 13 августа 2023
Следующий пограничный знак пообещали установить в Крыму после его освобождения Силами обороны Украины от российских захватчиков.
На острове Змеиный установили украинский пограничный знак вместо уничтоженного оккупантами

Украинские пограничники при поддержке военных ГУР установили на острове Змеиный пограничный знак.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

«На острове Змеиный установлен пограничный знак.

Историческая справедливость восстановлена военнослужащими Госпогранслужбы при полной поддержке военнослужащих Главного управления разведки МО», - написал он.

Следующий пограничный знак пообещали установить в Крыму после его освобождения Силами обороны Украины от российских захватчиков.

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