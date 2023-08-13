На острове Змеиный установили украинский пограничный знак вместо уничтоженного оккупантами

Следующий пограничный знак пообещали установить в Крыму после его освобождения Силами обороны Украины от российских захватчиков.

Украинские пограничники при поддержке военных ГУР установили на острове Змеиный пограничный знак.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

«На острове Змеиный установлен пограничный знак.

Историческая справедливость восстановлена военнослужащими Госпогранслужбы при полной поддержке военнослужащих Главного управления разведки МО», - написал он.

Следующий пограничный знак пообещали установить в Крыму после его освобождения Силами обороны Украины от российских захватчиков.

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