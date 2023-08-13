На острові Зміїний встановили український прикордонний знак замість знищеного окупантами

Наступний прикордонний знак пообіцяли встановити в Криму після його звільнення Силами оборони України від російських загарбників.

Українські прикордонники за підтримки військових ГУР встановили на острові Зміїний прикордонний знак.

Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

«На острові Зміїний встановлено прикордонний знак.

Історичну справедливість відновлено військовослужбовцями Держприкордонслужби за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки МО», - написав він.

Наступний прикордонний знак пообіцяли встановити в Криму після його звільнення Силами оборони України від російських загарбників.

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