Коли в Україні планують запровадити оформлення договору купівлі-продажу автомобіля онлайн

Наприкінці вересня МВС разом із Мінцифри планують запровадити оформлення договору купівлі-продажу автомобіля онлайн.

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Тепер за українців, які звертаються в автосалон і бажають купити новий автомобіль, всі дії можуть зробити в автосалоні. На цьому наголосив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драпʼятий.

Покупцям не потрібна нотаріально завірена довіреність, а можна просто уповноважити працівника автосалону замість себе здійснити реєстраційні дії з автомобілем, отримати свідоцтво реєстрації на автомобіль, а також номерний знак на авто. По суті, громадянин із салону уже виїжджає на повністю оформленому автомобілі, пояснив Драп'ятий та додав, що такі зміни будуть корисними і для автобізнесу.

Також це не всі зміни в цифровізації послуг, які очікують на громадян.

«Наприкінці вересня плануємо разом із Мінцифри запровадити оформлення договору купівлі-продажу автомобіля онлайн. Громадянам не потрібно буде безпосередньо приходити до територіального сервісного центру, а вони зможуть через застосунок Дія оформити відповідний договір купівлі-продажу та отримати поштою номерний знак і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу», - сказав заступник Міністра.

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