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  1. В Україні

Який стан повітря та радіаційний фон у Києві 13 серпня

11:23, 13 серпня 2023
На стаціонарному пункті моніторингу на лівому березі спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації сірководню.
Який стан повітря та радіаційний фон у Києві 13 серпня
Зображення: freepik.com

Станом на ранок неділі, 13 серпня, рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві, в цілому, низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Водночас на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації сірководню.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська загальний індекс якості повітря – 32 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон при контрольній нормі у 0,26 мкЗв/год становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва загальний індекс якості повітря – 26 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Правди загальний індекс якості повітря – 29 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський загальний індекс якості повітря – 26 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,09 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська загальний індекс якості повітря – 25 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе загальний індекс якості повітря – 14 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького загальний індекс якості повітря – 23 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

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