Amazon призывает работников вернуться в офис

Сотрудники Amazon в США получили предупреждение по электронной почте от компании о том, что они не проводят достаточно времени в офисе после проверки их посещения.
Об этом сообщает «BBC».
Некоторым сотрудникам сказали, что они «в данный момент не отвечают нашим ожиданиям присоединиться к вашим коллегам в офисе, по крайней мере, три дня в неделю».
Amazon – не первый технологический гигант, отказавшийся от гибких правил работы, введенных во время пандемии.
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Мандат Amazon по посещению офиса для американских сотрудников вступил в силу в мае и предполагает, что они должны «зайти» в офис по крайней мере трижды в неделю.
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