Amazon призывает работников вернуться в офис

Мандат Amazon по посещению офиса для американских сотрудников вступил в силу в мае и предполагает, что они должны «зайти» в офис по крайней мере трижды в неделю.

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Сотрудники Amazon в США получили предупреждение по электронной почте от компании о том, что они не проводят достаточно времени в офисе после проверки их посещения.

Об этом сообщает «BBC».

Некоторым сотрудникам сказали, что они «в данный момент не отвечают нашим ожиданиям присоединиться к вашим коллегам в офисе, по крайней мере, три дня в неделю».

Amazon – не первый технологический гигант, отказавшийся от гибких правил работы, введенных во время пандемии.

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Мандат Amazon по посещению офиса для американских сотрудников вступил в силу в мае и предполагает, что они должны «зайти» в офис по крайней мере трижды в неделю.

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