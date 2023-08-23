Євген Пригожин був пасажиром літака, що розбився у Тверській області, - росавіація

Ватажок «Вагнера» Євгеній Пригожин був у числі пасажирів літака, який впав.

Ватажок «Вагнера» Євгеній Пригожин знаходився в числі пасажирів літака, який розбився 23 серпня, дану інформацію підтвердили в росіавіації.

Бізнес-джет літак Embraer розбився в Бологовському районі Тверської області рф.

Як повідомляють росзмі, на його борту, за попередніми даними, було 10 осіб − усі вони загинули.

У мережі з'явилося відео падіння літака і фото пожежі вже на землі.

Також на борту був попілчник Пригожина Дмітрій «Вагнер» Уткін.

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