Евгений Пригожин был пассажиром самолета, разбившемся в Тверской области, - росавиация

Главарь «Вагнера» Евгений Пригожин был в числе пассажиров упавшего самолета.

Главарь «Вагнера» Евгений Пригожин находился в числе пассажиров разбившегося 23 августа самолета, данную информацию подтвердили в россиавиации.

Бизнес-джет самолет Embraer разбился в Бологовском районе Тверской области России.

Как сообщают россми, на его борту, по предварительным данным, было 10 человек – все они погибли.

В сети появилось видео падение самолета и фото пожара на земле.

Также на борту находился попечитель Пригожина Дмитрий «Вагнер» Уткин.

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