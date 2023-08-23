Евгений Пригожин был пассажиром самолета, разбившемся в Тверской области, - росавиация

Главарь «Вагнера» Евгений Пригожин находился в числе пассажиров разбившегося 23 августа самолета, данную информацию подтвердили в россиавиации.
Бизнес-джет самолет Embraer разбился в Бологовском районе Тверской области России.
Как сообщают россми, на его борту, по предварительным данным, было 10 человек – все они погибли.
В сети появилось видео падение самолета и фото пожара на земле.
Также на борту находился попечитель Пригожина Дмитрий «Вагнер» Уткин.
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