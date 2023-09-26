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  1. У світі

Німеччина планує у 2024 році вдвічі скоротити допомогу біженцям, — ЗМІ

23:20, 26 вересня 2023
Наступного року на підтримку витрат на біженців буде виділено не більше €1,7 млрд, порівняно з €3,75 млрд цього року.
Німеччина планує у 2024 році вдвічі скоротити допомогу біженцям, — ЗМІ
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Німеччина у 2024 році планує вдвічі скоротити обсяг федеральної допомоги, що виділяється землям на покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну в Німеччину прибули понад 1 млн біженців, підтримка яких лягла на міста і муніципалітети. 16 земель Німеччини вимагають збільшення федеральних коштів на покриття витрат на біженців наступного року.

Так, 25 вересня Берлін поінформував землі про те, що 2024 року на підтримку витрат на біженців буде виділено не більше EUR1,7 млрд, порівняно з EUR3,75 млрд цього року. Про це повідомили два джерела в уряді, які відмовилися назвати свої імена у зв'язку з конфіденційністю зустрічі.

Представник Міністерства фінансів також повідомив, що зустріч представників федерального уряду та урядів земель із цих питань, яка відбулася в понеділок, не дала жодних результатів напередодні запланованих на листопад консультацій із канцлером.

«По суті, землі відповідають за розміщення біженців і догляд за ними. Федеральний уряд усвідомлює національний аспект», - додав прессекретар.

Уряд скасує свій внесок у витрати з догляду за українськими біженцями та їхньої інтеграції, додали джерела.

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