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  1. У світі

Теракти смертників у Пакистані: в результаті вибухів у двох мечетях загинуло близько 60 осіб

21:35, 29 вересня 2023
У Пакистані внаслідок підриву терориста-смертника та ще вибухів у двох мечетях у Пакистані загинули щонайменше 57 людей.
Теракти смертників у Пакистані: в результаті вибухів у двох мечетях загинуло близько 60 осіб
Джерело фото: RFI
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У п’ятницю, 29 вересня, в Пакистані під час заходів з нагоди дня народження пророка Мухаммеда внаслідок терактів терористів-смертників загинуло щонайменше 57 людей, ще понад 60 осіб отримали поранення, повідомляє Reuters.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибухи.

Унаслідок першого вибуху у південно-західній провінції Белуджистан загинуло 52 особи.

«Смертник підірвався біля поліцейської машини поруч з мечеттю у місті Фейсалабад, де люди збиралися на процесію», − розповіли у поліції.

Жертвами другого вибуху у сусідній північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва стали п'ятеро людей. Там внаслідок обвалення даху мечеті під уламками опинилися від 30 до 40 людей.

Зазначається, що обидві провінції межують з Афганістаном і останніми роками зазнали нападів з боку ісламістських бойовиків, які прагнуть повалити уряд Пакистану та встановити свій власний суворий ісламський порядок.

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