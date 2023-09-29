Коли будуть відомі результати аудиту Укравтодору і Держінфпроєкту: відповідь Мустафи Найєма

Результати перевірки, розпочатої після створення Держагентства відновлення, очікують найближчими тижнями.

Результати аудиту «Укравтодору» і Держінфпроєкту будуть відомі найближчими тижнями. Про це заявив голова Державного агентства відновлення і розвитку інфраструктури Мустафа Найєм в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Аудит ми ініціювали одразу після створення Агентства. Я вдячний Державній аудиторській службі України за цю роботу, однак вона все ще триває. Маю попередню інформацію, що в багатьох областях аудит не показав суттєвих порушень - сподіваюся, це не буде причиною зриву перевірок. Ми уважно стежимо за процесом, і в жодній зі Служб не зафіксували перешкод перевіркам. Чекаємо результатів перевірки найближчими тижнями», - повідомив Найєм.

Він додав, що також завершується перевірка фінансово-господарської діяльності Служб відновлення в областях, перевірка Рахункової палати України, паралельно триває постійний внутрішній аудит Держагентства щодо закупівельних процедур, кадрових призначень тощо.

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