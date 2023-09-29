В МЗС розповіли Орбану про кордони України

В МЗС відреагували на останні заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо нереальності вступу України до ЄС через війну.

Джерело фото: tsn.ua

Речник МЗС Олег Ніколенко відповів на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо нереалістичності вступу України до ЄС, доки триває війна.

Раніше Орбан заявив: «Ми не розуміємо, якою є територія цієї країни, тому що вона все ще воює, і не знаємо, яким є її населення, тому що це населення виїздить… Приймати (до ЄС – ред.) країну, не знаючи її параметрів, було би безпрецедентно».

На що Ніколенко сказав: «Віктор Орбан: Ми не знаємо розмірів території України, щоб прийняти її в ЄС».

Речник МЗС зазначив, що території України в межах міжнародно визнаних кордонів не змінювалися.

«Позитивно відзначаємо, що прем‘єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів», – зазначив Ніколенко.

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