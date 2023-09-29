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Можливість надсилання суду процесуального документу на офіційний email, а не через Електронний кабінет, - позиція ВП ВС

Чи може фізична особа подати заяву чи позов на офіційну електронну скриньку суду, а не через Електронний суд, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

На посаду судді КСУ від Верховної Ради претендує член ЦВК Олександра Кармаза

Відомий перший кандидат в судді Конституційного Суду від парламенту – це член Центральної виборчої комісії.

Стало відомо, хто увійде до Дорадчої групи, що відбиратиме кандидатів в судді Конституційного Суду, від парламенту

Завершився строк прийому документів на члена Дорадчої групи експертів, яка фільтруватиме майбутніх суддів Конституційного Суду – від Верховної Ради опубліковано дані лише про одну кандидатуру.

Етична рада визначила графік співбесід з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті З’їзду науковців-правників

Співбесіди з кандидатами від науковців-правників відбудуться з 5 по 10 жовтня.

ВП ВС: Відсутність регламентації права на оскарження відмови у відкритті дисциплінарного провадження щодо прокурора є розумним обмеженням, покликаним не перевантажувати судову систему

Велика Палата Верховного Суду пояснила, чому відсутність регламентації в національному законодавстві права на оскарження рішень про відмову у відкритті дисциплінарного провадження щодо прокурора чи оскарження рішення про визнання відсутності порушення вимог щодо несумісності прокурором є розумним обмеженням.

  1. В Україні

В МЗС розповіли Орбану про кордони України

15:26, 29 вересня 2023
В МЗС відреагували на останні заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо нереальності вступу України до ЄС через війну.
В МЗС розповіли Орбану про кордони України
Джерело фото: tsn.ua
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Речник МЗС Олег Ніколенко відповів на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо нереалістичності вступу України до ЄС, доки триває війна.

Раніше Орбан заявив: «Ми не розуміємо, якою є територія цієї країни, тому що вона все ще воює, і не знаємо, яким є її населення, тому що це населення виїздить… Приймати (до ЄС – ред.) країну, не знаючи її параметрів, було би безпрецедентно».

На що Ніколенко сказав: «Віктор Орбан: Ми не знаємо розмірів території України, щоб прийняти її в ЄС».

Речник МЗС зазначив, що території України в межах міжнародно визнаних кордонів не змінювалися.

«Позитивно відзначаємо, що прем‘єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів», – зазначив Ніколенко.

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