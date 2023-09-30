«National Geographic» опублікував фото з Криму, не вказавши країну: посол України в США написала листа телеканалу

Телеканал виклав фото «Ластівчиного гнізда» в Криму без зазначення країни.

Джерело фото: prm.ua

Посол України в США Оксана Маркарова написала листа телеканалу «National Geographic», який опублікував фото «Ластівчиного гнізда» в Криму без зазначення країни.

«National Geographic, ви, здається, забули основи географії. Тож дозвольте мені, разом із незліченною кількістю інших українців, нагадати вам. Замок "Ластівчине гніздо" розташований в Ялті, Україна», - написала Оксана Маркарова в соцмережі Х та додала, що більше деталей в її листі до них на цю тему.

У соцмережі під дописом «National Geographic» небайдужі користувачі уже відреагували:

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