На виборах у Словаччині перемогла проросійська партія, яка проти підтримки України

Голова партії Роберт Фіцо раніше заявляв про намір припинити підтримку України.

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На виборах у Словаччині, що відбулися 30 вересня, перемогла партія «Курс - Словацька соціал-демократія» Роберта Фіцо. Він виступає проти військової підтримки України та за посилення боротьби з нелегальною міграцією.

«Курс» набрав 22,94% голосів виборців, передає Reuters. Другою стала проєвропейська партія «Прогресивна Словаччина» – 17,96% голосів, а третьою лівоцентристська партія «Голос» – 14,70%.

Нагадаємо, раніше Роберт Фіцо заявляв, що якщо його партія лідируватиме в уряді, Словаччина більше не надішле Україні «жодного патрону». Він також проти перспективи вступу України до НАТО.

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