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  1. У світі

В Анкарі біля будівлі МВС пролунав потужний вибух, відео

10:46, 1 жовтня 2023
Теракт біля будівлі головного управління МВС Туреччини влаштували два чоловіка.
В Анкарі біля будівлі МВС пролунав потужний вибух, відео
Фото: ntv.com.tr
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У неділю, 1 жовтня, в Анкарі поблизу будівлі Міністерства внутрішніх справ Туреччини стався вибух, передає TGRT Haber.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що вибух здійснили двоє терористів, які під'їхали на комерційному автомобілі до будівлі Головного управління безпеки МВС. Один із терористів підірвався, іншого — знешкодили.

«Близько 09:30 2 терористи, які під'їхали на легковому автомобілі до в'їзду в МВС, здійснили теракт. Один з терористів підірвав себе, а інший терорист було знешкоджено. Під час пожежі 2 наших поліцейських отримали легкі поранення», - сказав він.

Фото: ntv.com.tr

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