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  1. У світі

Конституційний суд Молдови дозволив членам партії «Шор» брати участь у виборах

17:28, 3 жовтня 2023
Конституційний суд Молдови скасував заборону на участь членів партії «Шор» у виборах.
Конституційний суд Молдови дозволив членам партії «Шор» брати участь у виборах
Джерело фото: ukrinform
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Конституційний суд Молдови визнав неконституційною поправку до Кодексу про вибори, яка забороняла членам забороненої партії «Шор» брати участь у виборах, – повідомляє Sputnik Молдова.

Ця поправка була внесена до Виборчого кодексу депутатами правлячої партії PAS з метою обмеження можливості «керівникам і виборним особам з партії «Шор», визнаної неконституційною, балотуватися на виборах».

Зміни в Кодексі передбачали, що не можуть обиратися особи, які «були на момент прийняття рішення Конституційного суду щодо неконституційності політичної партії, членами виконавчого органу цієї політичної партії, визнаної неконституційною». Також в цих поправках йшлося про осіб, які обіймали виборні посади від політичної партії, визнаної неконституційною.

Однак, Конституційний суд Молдови визнав цю поправку неконституційною, що відкриває дорогу для участі членів партії «Шор» у майбутніх виборах.

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