Конституційний суд Молдови дозволив членам партії «Шор» брати участь у виборах

Конституційний суд Молдови скасував заборону на участь членів партії «Шор» у виборах.

Джерело фото: ukrinform

Конституційний суд Молдови визнав неконституційною поправку до Кодексу про вибори, яка забороняла членам забороненої партії «Шор» брати участь у виборах, – повідомляє Sputnik Молдова.

Ця поправка була внесена до Виборчого кодексу депутатами правлячої партії PAS з метою обмеження можливості «керівникам і виборним особам з партії «Шор», визнаної неконституційною, балотуватися на виборах».

Зміни в Кодексі передбачали, що не можуть обиратися особи, які «були на момент прийняття рішення Конституційного суду щодо неконституційності політичної партії, членами виконавчого органу цієї політичної партії, визнаної неконституційною». Також в цих поправках йшлося про осіб, які обіймали виборні посади від політичної партії, визнаної неконституційною.

Однак, Конституційний суд Молдови визнав цю поправку неконституційною, що відкриває дорогу для участі членів партії «Шор» у майбутніх виборах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.