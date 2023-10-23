Практика судів
Блоги
Публікації
Етична рада визначила, хто з науковців-правників зможе стати членом Вищої ради правосуддя

Етична рада визнала доброчесними одразу шість кандидатів, З’їзд науковців-правників може бути довгим.

Покарання суддів за завідомо незаконне або необґрунтоване рішення – НАЗК ініціює зміни у Кримінальний кодекс

Судді, чомусь, участі в обговоренні не брали.

До Конституційного Суду претендують два народні депутати, член ЦВК та суддя Великої Палати Верховного Суду

23 жовтня завершився прийом документів для кандидатів до КСУ – стало відомо, хто претендує.

Депутати пропонують покращити збір податків з таксистів, кур’єрів, репетиторів, сантехніків, манікюрниць і зобов’язати веб-сайти повідомляти про їх заробіток

Для фахівців, які надають послуги з ремонту та догляду на дому та працюють з онлайн-платформами, зокрема, кур’єрів, таксистів, сантехніків, перукарів пропонують ввести спеціальний режим оподаткування і зобов’язати веб-платформи передавати дані про їх заробіток.

Дідусь купив онуку рішення суду за ст. 130, але став жертвою шахраїв

Спроба врятувати онука від позбавлення права на керування мотоциклом закінчилася втратою грошей.

  1. У світі

Стоматолог вирвав пацієнтам понад 3900 здорових зубів: як його покарав суд

17:57, 23 жовтня 2023
Лише одній 18-річній дівчині дантист-шахрай замінив 25 зубів.
Стоматолог вирвав пацієнтам понад 3900 здорових зубів: як його покарав суд
Фото: Freepik
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Франції суд затвердив обвинувальний вирок 43-річному лікарю-дантисту Ліонелю Геджу, який вирвав у беззахисних людей понад 3900 здорових зубів, щоб потім продати їм шалено дорогі протези, передає Bild.

 З 2005 року власник клініки в Марселі обдурив не менше 374 пацієнтів, вирвавши їм здорові зуби та поставивши дорогі імпланти. У більшості випадків вартість операцій покривали страхові фірми. Одній дівчині у 18 років він замінив одразу 25 зубів.

Як повідомляє місцева преса, він формально ставився до своїх пацієнтів, приймаючи до 70 осіб на день, причому багато хто з них – без попереднього запису. Через п'ять років він став найоплачуванішим стоматологом у Франції із щомісячним доходом до 80 000 євро.

Зароблені гроші Гедж використав для покращення свого життя. Він мешкав на віллі, володів дорогими автомобілями, яхтою, витворами мистецтва. На його рахунку в банку лежало понад 2,2 млн. євро.

У вересні 2022 року його засудили до восьми років ув'язнення. Днями суд підтвердив вердикт, ухвалив конфіскувати віллу, хоча лікар заздалегідь переписав її на дружину, а також дав п'ять років ув'язнення його 71-річному батькові, який покривав злочини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду