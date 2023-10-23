Стоматолог вирвав пацієнтам понад 3900 здорових зубів: як його покарав суд

Лише одній 18-річній дівчині дантист-шахрай замінив 25 зубів.

Фото: Freepik

У Франції суд затвердив обвинувальний вирок 43-річному лікарю-дантисту Ліонелю Геджу, який вирвав у беззахисних людей понад 3900 здорових зубів, щоб потім продати їм шалено дорогі протези, передає Bild.

З 2005 року власник клініки в Марселі обдурив не менше 374 пацієнтів, вирвавши їм здорові зуби та поставивши дорогі імпланти. У більшості випадків вартість операцій покривали страхові фірми. Одній дівчині у 18 років він замінив одразу 25 зубів.

Як повідомляє місцева преса, він формально ставився до своїх пацієнтів, приймаючи до 70 осіб на день, причому багато хто з них – без попереднього запису. Через п'ять років він став найоплачуванішим стоматологом у Франції із щомісячним доходом до 80 000 євро.

Зароблені гроші Гедж використав для покращення свого життя. Він мешкав на віллі, володів дорогими автомобілями, яхтою, витворами мистецтва. На його рахунку в банку лежало понад 2,2 млн. євро.

У вересні 2022 року його засудили до восьми років ув'язнення. Днями суд підтвердив вердикт, ухвалив конфіскувати віллу, хоча лікар заздалегідь переписав її на дружину, а також дав п'ять років ув'язнення його 71-річному батькові, який покривав злочини.

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